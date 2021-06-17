央行：1~5月哈萨克斯坦GDP增速为1.6%

哈通社/努尔苏丹/6月17日 – 哈萨克斯坦央行副行长阿克勒詹·巴依玛哈穆别托夫17日在参议院（议会上院）全体会议上表示2021年1~5月哈GDP增长率为1.6%。

参议院全体会议17日对政府和审计委员会关于2020 年预算执行情况的报告进行了审议。

会上，央行副行长巴依玛哈穆别托夫就预算执行情况进行了介绍汇报。

巴依玛哈穆别托夫表示，受新冠全球大流行的严重冲击，全球各国经济在2020年均陷入了停滞。

由于各国为应对疫情实行了严格的封锁和检疫限制措施，因此，除中国以外，世界各地的经济活动都有明显减少。

根据国际货币基金组织的数据，哈萨克斯坦2020年的GDP增速下滑了3.3%。在这种不利的环境下，哈萨克斯坦政府在托卡耶夫总统的倡议下，采取了旨在支持哈国经济和保障国民就业的一揽子反危机措施。相关预算拨款总额近6.3万亿坚戈，相当于国内生产总值的9%。其中2.3万亿由央行拨付。

据其介绍，预算拨款主要用于为受疫情影响严重的经济部门企业提供支援，保障经济活动和人民就业，减少进口依赖并提高粮食安全，以及用于实施«光明土地»国家规划的落实。

巴依玛哈穆别托夫指出，从2021年第二季度开始，哈国经济形势逐步走上正轨。1~5月的统计显示，报告期内哈国GDP的增速为1.6%。

服务业的恢复，以及非原材料领域获得的高投资，是经济复苏的主要动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】