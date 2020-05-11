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新冠肺炎：奇姆肯特新增1例死亡病例 全国累计确诊5160例
哈通社/努尔苏丹/5月11日 – 哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎（COVID-19）病例5160例。
据新冠疫情信息官方平台17:40时的统计数据，哈全境新增确诊病例22例。
新增病例分别位于以下地区：
努尔苏丹市 - 9；
奇姆肯特市 - 6；
江布尔州 - 3；
突厥斯坦州 - 3；
阿克托别州 - 1。
此外，我国新增1例死亡病例，死者是1955年出生的奇姆肯特市居民。
加上今日早前发布的统计数据，全国今日新增病例已达70例。
截至发稿时，哈萨克斯坦全国三大直辖市和14个州累计确诊病例总数5160例，死亡32例、治愈2020例。
各地区累计确诊病例数量：
努尔苏丹市 – 1083
阿拉木图市 – 1593
奇姆肯特市 – 239
阿克莫拉州 – 110
阿克托别州 – 175
阿拉木图市 – 183
阿特劳州 – 302
东哈州 – 51
江布尔州 – 182
西哈州 – 252
卡拉干达州 – 196
库斯塔奈州 – 62
克孜勒奥尔达州 – 230
曼格斯套州 – 129
巴甫洛达尔州 – 154
北哈州 – 36
突厥斯坦州 – 183