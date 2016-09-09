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    15:33, 09 9月 2016 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫：新的"光明宅基地"规划将解决为每位公民提供1.5亩宅基地的问题

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    哈通社阿斯塔纳9月9日电 纳扎尔巴耶夫总统在9日举行的政府扩大会上责成政府尽快制定《光明宅基地》建设规划管理办法。该规划将再一次引起国民对无偿获得1.5亩宅基地的问题的关注。

    纳扎尔巴耶夫说："我们曾向公民许诺，要为每一位哈萨克斯坦公民无偿提供1.5亩的宅基地。现在老百姓要求我们兑现承诺。当然，我们不缺土地，想要，可以随时提供。但问题在于，让老百姓在戈壁滩上建房，并非一件易事，也不切实际。新增宅基地需要拉照明电，需要修通道路，需要打井，配套设施样样要跟上。为了尽量减轻建房者负担，我认为国家必须要拿出一部分财政资金，在规划区内建设基础配套设施，也就是说，国家应承担30%的建设资金。这样一来，可吸引大量的个人投资，同时许多人将获得住房，这种一箭双雕的事情何乐而不为呢？"

    纳扎尔巴耶夫还列举了BI-Group集团在阿斯塔纳和阿拉木图郊区采取的个人集资合作建房模式。

    他说，国家无偿提供宅基地，再由个人与建筑公司敲定建设规划，最终共同完成建房任务也是一种可借鉴的建房模式。（编译：金桥）

    标签:
    总统 政府 黄金储备
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