哈通社阿斯塔纳9月9日电 纳扎尔巴耶夫总统在9日举行的政府扩大会上责成政府尽快制定《光明宅基地》建设规划管理办法。该规划将再一次引起国民对无偿获得1.5亩宅基地的问题的关注。

纳扎尔巴耶夫说："我们曾向公民许诺，要为每一位哈萨克斯坦公民无偿提供1.5亩的宅基地。现在老百姓要求我们兑现承诺。当然，我们不缺土地，想要，可以随时提供。但问题在于，让老百姓在戈壁滩上建房，并非一件易事，也不切实际。新增宅基地需要拉照明电，需要修通道路，需要打井，配套设施样样要跟上。为了尽量减轻建房者负担，我认为国家必须要拿出一部分财政资金，在规划区内建设基础配套设施，也就是说，国家应承担30%的建设资金。这样一来，可吸引大量的个人投资，同时许多人将获得住房，这种一箭双雕的事情何乐而不为呢？"

纳扎尔巴耶夫还列举了BI-Group集团在阿斯塔纳和阿拉木图郊区采取的个人集资合作建房模式。



他说，国家无偿提供宅基地，再由个人与建筑公司敲定建设规划，最终共同完成建房任务也是一种可借鉴的建房模式。（编译：金桥）