哈萨克斯坦与中国之间的贸易额增长1.5倍

哈通社/努尔苏丹/4月1日--哈萨克斯坦与中国之间的贸易量一年内增长1.5倍。

据finprom.kz网站消息，2022年1月，哈萨克斯坦与中国之间的贸易额达14亿美元，同比增长53.4%。其中，对华的出口超过进口。

具体来说，2022年1月的出口额同比增长 77.9%，达到了 7.717 亿美元。 对中国的出口额占哈萨克斯坦总出口额的12.7%。 报告期内的进口增长 31.8%，为6.485 亿美元。占哈萨克斯坦进口总量的23.8%

中国在哈萨克斯坦贸易额结构中的占比为16.1%。 去年10月，中国投资者将大部分资金投资于制造业：28亿美元，同比增长2.2%。受中国投资者青睐的行业还包括运输和仓储业（26 亿美元，同比减少 21.5%）、贸易和汽车维修（21 亿美元，同比增长 20.3%）。

2021年1-9月，中国对哈萨克斯坦的直接投资达15亿美元，是2020年的2.9倍。 2020年同期，中国直接投资同比下降57.7%，即5.218亿美元。

截至2022年3月1日，哈萨克斯坦共有1500多家哈中合资企业，该数据同比增长17.4%。 哈中合资企业大多从事批发和零售贸易、汽车维修、建筑和采矿业。

【编译：阿依波塔】