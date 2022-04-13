阿拉木图计划为1.5万家养宠物免费植入电子芯片

哈通社/阿拉木图/4月13日 – 阿拉木图市政府计划为市区居民的家养宠物免费植入电子芯片。

据阿拉木图市政府消息，根据阿拉木图市2021~2024年对流浪动物进行人道管理方案，市政当局计划在2022年，为市内居民饲养的1.5万只家养宠物（主要是猫和狗）提供免费的电子芯片植入服务。

电子芯片植入工作将由市属国有企业«阿拉木图市兽医服务»的工作人员执行。

根据计划，由该机构人员组成的流动团队将在被派往市区各处，在得到宠物主人的许可前提下，入户为宠物完成芯片的植入程序。

植入宠物体内的芯片将包含一组15位数字组成的代码，其中将存有主人和宠物的相关信息，并将被输入到Pet Control城市数据库当中，为准确统计市内宠物数量、及时找回走失宠物以及有效预防传染性疾病等提供便利。

这种芯片不会对宠物的健康造成任何影响，唯一的要求是被植入的宠物年龄不得低于2个月。

阿拉木图市民亦可通过统一呼叫服务电话+7 708 595 6401预定芯片植入服务，工作人员将根据市民预定的时间和地址，前往完成芯片植入工作。

阿拉木图市政府同时指出，开展宠物电子芯片植入工作，将有助于对流浪动物数量的控制。特别是由于宠物主人的不负责任行为导致的弃养、宠物无节制繁育等，将起到良好的监督作用。

根据2021年12月30日获得批准的哈萨克斯坦《负责任的对待动物法》，从2023年9月1日开始，为家养宠物植入电子芯片将成为强制性要求。

【编译：木合塔尔·木拉提】