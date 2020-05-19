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新冠肺炎：阿拉木图市新增1例死亡病例 累计确诊6751例
哈通社/努尔苏丹/5月19日 – 哈萨克斯坦因新冠肺炎（COVID-19）导致的死亡人数增至35人。
根据哈萨克斯坦新冠疫情信息官方平台统计，5月18日哈萨克斯坦单日新增确诊病例311例，增长率4.8%。
新增确诊病例地区分布数字（增长率）:
努尔苏丹市 – 36 (2,9%)
阿拉木图市 – 24 (1,3%)
奇姆肯特市 – 31 (7,6%)
阿特劳州 – 142 (22,6%)
库斯塔奈州 – 19 (24,1%)
突厥斯坦州 – 18 (8,2%)
阿克莫拉州 – 8 (6,3%)
卡拉干达州 – 13 (5,2%)
北哈州 – 1 (2,6%)
西哈州 – 6 (1,9%)
克孜勒奥尔达州 – 4 (1,6%)
阿拉木图州 – 3 (1,4%)
江布尔州 – 3 (1,5%)
巴甫洛达尔州 – 2 (1,2%)
曼格斯套州 – 1 (0,6%)
值得一提的是，当天单日新增康复病例 213 人。
此外，阿拉木图市新增一例死亡病例。
截至发稿时，全国累计确诊新冠肺炎病例6751例，其中3469人康复出院，累计死亡35人。
目前尚有3247人住院接受诊治。
【编译：木合塔尔·木拉提】