哈萨克斯坦冶金行业产量增长1.6％

哈通社/努尔苏丹/12月24日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，2020年前11个月中，哈萨克斯坦冶金行业的产量增长了1.6％。

目前，尽管经济增长放缓，制造业仍然是增长的主要动力。因此，根据今年前11个月的结果，制造业的产量增长了3.3％。在制造业的几乎所有部门都可以看到积极的态势。在冶金方面，产量增加了1.6％。例如，有色冶金的产量增加了2.2％。哈萨克斯坦最大的铜生产商“Kazakhmys”集团公司将精炼铜的产量提高了8％，金条的产量提高了35％，银粒的产量提高了25％。哈萨克斯坦电解厂提高了原铝的产量。值得一提的是，今年该厂与哈萨克斯坦原铝消费者签订了11份合同。此外，国内企业继续保持其在世界市场上的地位，生产的90％的产品用于出口。出口至20多个国家，例如俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、意大利、土耳其等。

据工基发展部消息，“Tau-Ken Altyn”公司也取得了积极指标。该企业将精制金的产量提高了6.4％，精制银的产量提高了46.7％。去年，该公司确认了其最高质量的产品，并获得了全球公认的可靠供应商的认可。该精炼厂生产的黄金纯度至少为99.99％，已获得伦敦贵金属协会的“GoodDelivery”证书。拥有此证书的贵金属可以不受限制地在世界所有交易所进行交易。

【编译：阿拉依】



