1.6万个非政府组织在哈萨克斯坦积极开展工作

哈通社/努尔苏丹/2月17日--主题为«民间部门在庆祝独立30周年中的作用»的会议17日在努尔苏丹举行。

本次会议的主要目的是在公共组织的领导人参与下讨论举行哈萨克斯坦独立30周年庆典的提案。

在会议上，哈萨克斯坦新闻和社会发展部副部长波拉特·特列珀夫谈到了非政府组织在我国的作用。

新闻部副部长表示，哈萨克斯坦独立以来最重要的成就之一是成立了专业、积极和独立的非政府组织。在独立之初，只有几十个非政府组织在我国工作，而如今已经很难想象哪个领域没有得到民间组织的关注。目前，有1.6万个非政府组织在我国积极开展工作。总共已经注册了超过2.2万个公共组织。

他还指出，约有2.4万人受雇于民间组织，其中9％的非政府组织在青年政策和儿童倡议领域工作，34％的非政府组织在支持社会弱势群体领域，在教育和科学、体育和体育文化领域工作，16%在促进健康生活方式和保护公民和组织的权利、合法权益领域工作， 9％在解决性别问题、环境保护和文化艺术发展领域工作。

“从数量上讲，非政府组织的结构反映了我们公民最关注的问题。我们将非政府部门视为一个由志同道合的人群组成的社区，他们的精力和能力是促进我国积极变化的催化剂。 这一点在今年的独立30周年期间尤为重要。”副部长总结道。

【编译：阿拉依】



