哈萨克斯坦将在欧佩克+协议框架下增产石油 平均每月1.6万桶

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国第19次部长级会议18日以视频形式举行，哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫出席会议。

诺海耶夫在会上发言时指出，由于欧佩克+协议框架下采取的有效措施，国际石油市场形势有所好转。哈萨克斯坦支持参与协议的国家提出的增产主张。

据能源部新闻中心消息称，在18日的会议上，与会各国就从今年8月起逐步提高产量达成一致。

欧佩克在会后发布新闻公报称，欧佩克与非欧佩克成员国达成以下共识：

第一，将2020年4月开始执行的欧佩克+减产协议延长至2022年12月31日；

第二，自2021年8月开始每月增产40万桶/日，直到完全恢复580万桶/日的主动减产量；

第三，将部分产油国产量配额上调 ；

第四，2021年年底将根据市场进展再次评估原油产量计划。

因此，从8月份开始，哈萨克斯坦将在欧佩克+协议框架下将每日的石油产量增加149.1万桶，平均每月增加1.6万桶。

根据欧佩克与非欧佩克产油国2020年4月达成的协议，现阶段的减产规模为日均580万桶。

会议决定于今年9月1日举行欧佩克与非欧佩克产油国第20次部长级会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】