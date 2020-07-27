国际油价上周整体涨幅达1.72%

哈通社/努尔苏丹/7月27日 -- 国际油价上周（7月20日至7月24日）收涨，轻质原油期货整周涨1.72%，布伦特原油期货整周涨0.46%。

欧元区7月份经济反弹力度超出市场预期以及欧盟达成新的预算和刺激措施将有助于石油需求恢复令国际油价上涨。

截至24日收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨0.22美元，收于每桶41.29美元，涨幅为0.54%。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.03美元，收于每桶43.34美元，涨幅为0.07%。

市场研究机构埃信华迈数据显示，欧元区7月份制造业和服务业采购经理人综合指数为54.8，高于市场预期。此前欧盟通过了规模为7500亿欧元的刺激措施，这一措施将会刺激石油需求，并形成耗用更多石油的经济活动。

然而，近日美国疫情反弹形势严峻，市场对美国经济重启和石油需求反弹形势感到担忧。此外，地缘政治紧张让全球贸易关系陷入风险之中，这些都抑制油价继续上升。美国油田技术服务公司贝克休斯24日公布的数据显示，当周美国活跃石油钻机数量为181个，环比增加1个，同比减少595个。这是今年3月20日以来首次出现环比增加。