未来三年国家将拨款1.7万亿坚戈用于公路建设项目

哈通社阿斯塔纳 - 2017-2019年，哈萨克斯坦将投资1.7万亿坚戈，落实23个道路建设项目，总里程将达到4400公里。

在日前于首都举行的政府工作会议上，投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克作出上述表示。



据其透露，相关拨款项目中包括正在进行当中的7个公路建设项目--阿斯塔纳-卡拉干达公路、中部-东部公路、贝纽-阿克套公路、中部-西部公路、卡普恰盖-塔勒德库尔干公路、阿斯塔纳-彼得罗巴甫尔公路以及奥拉尔-卡缅卡公路。



至今年年底前，将完成总长602公里的公路建设任务。



此外，根据计划，今年还将启动8个总长度达1000公里的新道路建设项目。



而总长度在2184公里的另外8个项目，则考虑通过吸引外来投资方式实现。



总体而言，今年将投入建设的方案总里程超过4400公里，并提供至少10万个工作岗位。



与此同时，居民住房建设工程也在相关计划当中。



2016年，政府预算向居民住房建设和基础设施建设领域拨款4000亿坚戈，实现8300户居民的住房保障工作，至2017年相关项目还将实现3.38万户居民的住房保障工作。



以上项目均在"光明大道"计划框架下完成。



【编译：木合塔尔·木拉提】