哈萨克斯坦将用1.7万亿坚戈发展单一型城市

哈通社/阿斯塔纳/9月11日--据政府官网消息，哈萨克斯坦政府批准了扎纳塔斯、卡拉套和里德市共3座城市2023-2027年社会经济发展综合规划。

此前，政府通过了阿勒泰、阿尔卡勒克和巴尔喀什等7座城市的发展规划。

在10个单一城市的发展规划框架下，计划开展医疗卫生、教育、体育、工程基础设施、中小企业、农工综合体的建设和维修、现代化设备的购买相关608项工作。

具体来说，将在扎纳塔斯市花费30亿坚戈开展75项工作，其费用由共和国和地方预算，以及其他部门承担。

在卡拉套市使用500亿坚戈的预算外资金开展相关工作。

计划在阿尔卡勒克市建设一座采矿加工厂，该项目价值3150亿坚戈，预计创造1200个就业岗位。

此外，实施巴尔喀什市的发展规划框架下，实际工业生产量指数预计增长8.5%，固定资本投资达570亿坚戈。

此前，国家元首指示修改有关单一型城市的国家政策，要求对单一型城市的发展和城市居民提供支持。

在这方面，国家经济部正在制定旨在对单一城市的发展采用综合方法，以及新措施的系统化和实施的路线图。

该路线图包括统一列出国家对单一型城市的支持措施、制定社会经济发展总体规划、创建工业区和先行发展区等问题。

【编译：阿依波塔】