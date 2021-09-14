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    13:17, 14 9月 2021 | GMT +6

    今年1-8月哈萨克斯坦预算收入超7.1亿坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/9月14日—财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫14日在政府会议上介绍，2021年1-8月，哈萨克斯坦预算收入达7.139万亿坚戈。

    部长表示，截至今年8月底，国家预算收入为7.139万亿坚戈，计划完成率达105.3%，其中共和国预算收入为4.6万亿坚戈，计划完成率达100.7%。

    部长介绍说，国家预算收入计划超出300亿坚戈，其中税收计划超出170亿坚戈。超出的税款部分主要来自国内的商品增值税、矿产开采税以及企业所得税。

    然而，部长表示，原油出口关税计划尚未完成。

    «这是由于对田吉兹油田进行大修以及原油产量的下降所致。而进口增值税计划的未完成是由于与第三国之间的贸易额较去年前7个月下降6.7%（8.75亿美元），其中7月份的进口额下降了26%（6.45亿美元）。»部长说。

    财政部长还谈到了非税收收入情况，据其介绍，该收入计划也超额完成，主要因素包括政府机构征收的各类罚款。

    «此外，国家预算收入中的地方预算收入完成率为115%，达2.547万亿坚戈，超出3320亿坚戈。其中税收收入达2800亿坚戈。所有地区都超额完成了收入计划。»部长说。

    【编译：达娜】


    标签:
    财政预算 经济 黄金储备
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