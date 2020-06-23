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    08:11, 23 六月 2020 | GMT +6

    哈国新冠肺炎累计确诊人数超过1.8万

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    哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 昨日新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例499例，累计确诊病例达到18231例。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月23日8时，哈国较前一天8时 新增 499 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，单日增幅 2.8% ，累计确诊 18231


    各地区22日新增（增幅）数据：

    奇姆肯特市 - 61 (4,7%)
    努尔苏丹市 - 59 (1,8%)
    卡拉干达州 - 53 (2,8%)
    阿拉木图市 - 39 (1,2%)
    阿特劳州 - 35 (2,4%)
    库斯塔奈州 - 33 (10,2%)
    东哈州 - 31 (7,2%)
    西哈州 - 29 (2,5%)
    阿克托别州 - 25 (4,0%)
    突厥斯坦州 - 22 (3,7%)
    北哈州 - 21 (9,3%)
    阿克莫拉州 - 21 (6,4%)
    巴甫洛达尔州 - 21 (4,2%)
    克孜勒奥尔达州 - 17 (3,1%)
    江布尔州 -16 (2,7%)
    阿拉木图州 - 14 (2,4%)
    曼格斯套州 - 2 (0,5%)


    22日全国共有261新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达11158


    22日晚，哈萨克斯坦新增7新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。

    死亡病例分别来自：

    ·努尔苏丹市 6例 （4名男性和2名女性）；

    ·库斯塔奈州 1例 （1名男性）。

    死因鉴定委员会确认COVID-19是导致这上述患者病逝的原因。这使得全国累计新冠死亡病例总数达到127

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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