哈萨克斯坦新冠累计确诊人数超过1.9万人

哈通社/努尔苏丹/6月25日 – 24日哈全国新增2019冠状病毒病（COVID-19）确诊患者520人，单日增幅2.8%。

据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月25日8时，哈国较前一天8时 新增 520例 感染2019冠状病毒的确诊病例，单日增幅 2.8% ，累计确诊 19285例 。

各地区24日新增病例（单日增幅）数据：

努尔苏丹市 - 62 (1,8%)

阿拉木图市 - 60 (1,7%)

东哈州 - 48 (9,5%)

西哈州 - 46 (3,8%)

奇姆肯特市 - 42 (3,0%)

卡拉干达州 - 41 (2,1%)

突厥斯坦州 - 41 (6,3%)

巴甫洛达尔州 - 33 (6,2%)

库斯塔奈州 - 26 (7,0%)

阿克莫拉州 - 23 (6,3%)

阿克托别州 - 22 (3,3%)

阿特劳州 - 20 (1,3%)

北哈州 - 16 (5,9%)

克孜勒奥尔达州 - 12 (2,1%)

江布尔州 - 11 (1,8%)

阿拉木图州 - 10 (1,6%)

曼格斯套州 - 7 (1,6%)

24日全国共有368名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达11882人。

24日晚，克孜勒奥尔达州通报2例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。

消息称，死者为1956年出生的男性和1960年出生的女性。

据了解，病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

截至6月24日23时，哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达 136 人。

【编译：木合塔尔·木拉提】