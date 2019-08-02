10月哈萨克斯坦通货膨胀率为0.2%

哈通社/努尔-苏丹/8月2日--据国家经济部统计委员会数据，2019年7月，哈萨克斯坦通胀率为0.2%。

与2018年12月相比通胀率为2.8%。

在物价涨跌方面，截至今年8月1日，国内食品价格增长6%，非食品价格增长2.4%，有偿服务价格下降0.7%。

统计数据显示，今年1-7月期间，小米价格上涨43.9%、大米上涨15.7%、面粉上涨15.4%、冻鱼上涨9.7%、面包上涨9%、果蔬上涨8.9%、马肉上涨8.8%、通心粉上涨7.9%、禽肉和猪肉上涨6.8%、牛肉上涨7.4%、羊肉上涨11.1%、茶上涨4.3%、甜品上涨3.7%、非酒精饮料上涨8.9%、含酒精饮料上涨5.6%。而黄瓜价格则下降56.2%、西红柿下降28.7%、卷心菜下降14.5%、鸡蛋下降12.1%、牛奶下降4.6%、糖下降2.7%、荞麦下降2%。

此外，汽车价格上涨4.8%、建材价格上涨4.5%、医药产品上涨4.9%、家具和生活用品价格上涨3.8%、家电产品上涨3.6%、服装和鞋类上涨3.5%.

柴油价格下降1.2%、桶装液化天然气下降0.9%、汽油价格下降4.6%。

另外，疗养院服务服务价格上涨9.9%、法律服务和汽车保险上涨5%、医疗服务上涨4.2%、餐饮服务上涨3.5%。

【编译：达娜】