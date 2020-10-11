10月11日——国际女童日

哈通社/日内瓦/10月11日 —— 2011年12月19日，联合国大会通过66/170号决议，宣布每年的10月11日为国际女童日（英语：International Day of the Girl），这一主题日确认女童的各项权利，希望为女童提供更多的机会，并提高全世界对于女童面临的不平等待遇的认知，以期提高女童在教育、医疗、营养、法律和安全方面的待遇。

25年前，来自约200个国家的3万人抵达中国北京参加联合国第四次世界妇女大会，提出妇女权利即人权。会议最终通过了迄今为止关于性别平等的最全面的政策议程——《北京宣言》和《行动纲领》。

接下来的数年中，世界各地的女性不断推动着这一议程的落实，引领关于性与生殖健康权利和同工同酬等一系列问题的全球运动。

如今，运动的覆盖面在不断扩大。在此过程中，青春期女童不仅是运动的受益者，也成为了运动的组织者。她们有着不同的生活背景，但都勇敢地要求就歧视、暴力和缺乏学习机会等问题采取行动。

每年10月11日国际女童节，联合国儿童基金会都与女童们一道发起年度活动，疾呼争取权利。今年的活动主题是“倾听女童声音，开创平等未来”。

随着世界各地的青春期女孩展现她们作为创革者的力量，2020年国际女童日将重点关注她们的如下要求：

*免遭性别暴力、有害习俗以及艾滋病病毒和艾滋病的侵害

*学习未来生活所需的新技能

*积极领导加速社会变革

据联合国报告，在全球15至19岁的女童中，有近四分之一的人既没有工作，也没有受过教育或培训；而在同一年龄段的男童中，这一比例只有十分之一。到2021年，约4.35亿妇女和女童的日均生活费将不足1.90美元，其中包括4700万因2019冠状病毒病陷入贫困的人。

全世界三分之一的妇女经历过身体暴力或性暴力。最新的数据显示，自2019冠状病毒病暴发以来，暴力侵害妇女和女童的情况加剧，尤其是是家庭暴力。至少有60%的国家仍然在法律或惯例上歧视女儿继承土地和非土地资产的权利。

联合国秘书长古特雷斯说：“随着我们加强应对疫情并计划强劲复苏之时，我们能够为世界各地的女童创造一个更美好、更公平、更平等的世界。实现这一目标的最佳途径是让女童发挥自己的领导力。”