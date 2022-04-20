今年国家预算收入预计达10.2万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/4月20日-- 2022年，哈萨克斯坦国家预算收入预计达10.2万亿坚戈。

哈萨克斯坦国家经济部代理部长蒂姆尔·扎克斯勒阔夫在20日召开的马吉利斯（议会下院）全体会议上表示，在调整后的宏观经济预测基础上，明确了预算收入预测。

“2022年国家预算收入预计为10.2万亿坚戈，较此前批准的计划增加9550亿坚戈，预计的油价上涨和坚戈兑美元汇率变动背景下的石油出口关税，以及宏观经济指标增长导致的企业所得将使国家预算收入增加。 ”他说。

据其介绍，国家基金担保转移支付额将增至4.030万亿坚戈。

“这笔资金将用于执行总统下达的任务。 2022年预算赤字确定为2.978万亿坚戈，占GDP的比重为3.3%。 总体来说，在 2022-2026 年社会经济发展预测框架下制定的 2022 年宏观经济指标和预算参数的主要目的是落实总统的指示，并实施通过的紧急且系统性文件的主要方向。 ”

根据早前报道，扎克斯勒阔夫在下院全体会议期间对宏观经济指标和预算参数预测做出介绍时表示，2022年哈萨克斯坦通货膨胀率预计保持在 8 ~ 10% 之间。

【编译：阿依波塔】