12:13, 29 10月 2019 | GMT +6
哈萨克斯坦统一养老储蓄基金储蓄额达10.4万亿坚戈
哈通社/努尔苏丹/10月29日 -- 哈萨克斯坦统一养老储蓄基金（БЖЗҚ）储蓄额已达10.4万亿坚戈。
据哈萨克斯坦统一养老储蓄基金消息，根据统计，截至2019年10月1日，该基金储蓄额为10.4万亿坚戈。
其中，强制性养老金缴款总额为10.2万亿坚戈，强制性专业养老金缴款2336亿坚戈，自愿缴纳养老金缴费19亿坚戈。
年初至今，储蓄额增长11%，即10.4亿坚戈。各类型养老金总收益7143亿坚戈，净投资收益4819亿坚戈，向公众支付养老金1542亿坚戈。
统计期内，新开设养老金账户30.85万个，其中强制性养老金账户27.36万个。这些账户的64%为30岁以下人员所有。
本报告所述期间每月强制性养老金平均缴款额为17149坚戈。
2019年1~9月活跃缴款人数达610万人。
哈萨克斯坦统一养老储蓄基金指出，从2019年1月至2019年9月，贡献者和受益人账户应计的净投资收入超过4819亿坚戈。
于此同时，在过去12个月中，养老金储蓄的利润率达到8.4％，而同期通货膨胀率为5.3％，统一养老储蓄基金的盈利能力明显高于通货膨胀。
【编译：木合塔尔·木拉提】