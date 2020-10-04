10月4日——哈萨克斯坦教师节

哈通社/努尔苏丹/10月4日 – 今年的10月4日是哈萨克斯坦独立后的第29个教师节。

哈萨克斯坦自古以来就是一个尊师重教的国家，1965年9月29日苏联最高苏维埃主席团将每年十月的第一个星期日定为教师节。至今, 这一天仍然是哈萨克斯坦、乌克兰、白俄罗斯、吉尔吉斯坦、拉脱维亚等国的法定教师节。

教师节是哈萨克斯坦最受欢迎的节日之一。根据传统，教师节当天，学生和家长们会身着节日盛装，一起向老师们表示祝福。学生们还向老师赠送鲜花、果盘或书籍等礼品以表达对老师的感谢。

这一天，学校会编排丰富多彩的演出，让教师们度过一个难忘的教师节。各级政府和学校还要召开大会，张贴庆祝海报，表彰优秀教师，授予荣誉勋章，邀请退休教师回到学校，重温美好的教学时光。

奏唱国歌、展示民族传统文化是哈萨克斯坦教师节活动的重要内容。高等院校的教师节活动会邀请中小学生参加，以展现教育的传承和延续。每一届教师节，都会确定一个主题，并邀请学校所有的师生参加。国际中文教师也会受邀参加，接受学生敬礼和献上的鲜花。

哈萨克斯坦教师节还有一项特殊活动——«学校自治日»。这一天老师放假回家，学校却不能停课停教，学生们要客串一回学校校长、教务主任以及任课老师，组织开展全校一天的教学管理工作。通过这项体验活动，学生们可以体会到老师的辛苦，同时锻炼自己的实践能力。

值得一提的是，从今年1月起，全哈教职人员薪酬标准在原定基础上上调了25%，预计在未来的1~2年内，将实现教职人员工资增长2倍的目标。

【编辑：木合塔尔·木拉提】