全球每100个人中就有1人流离失所

哈通社/努尔苏丹/6月18日 -- 联合国难民署今天呼吁世界各国采取更多的行动，为世界数以百万计的难民和其他因冲突、迫害或严重扰乱公共秩序的事件而流离失所的人找到他们的«家园»。难民署发布的报告显示，被迫流离失所正影响着超过1%的人类，即每97人中有1人逃离家园，但他们当中能够«回家»的人越来越少。

难民署的年度全球趋势报告在6月20日世界难民日之前两天发布。报告显示，截至2019年底，全球流离失所人数达到了史无前例的7950万人。

报告还指出，对于难民希望尽快结束其困境的期盼，前景却越来越暗淡。在上世纪90年代，平均每年有150万难民能够返回家园。在过去十年中，这一数字已降至38万5000人，这意味着当今流离失所问题的增长远远超过了解决方案。

难民事务高级专员格兰迪说：«我们正在目睹现实的改变，因为如今被迫流离失所不仅更加广泛，而且不再只是短期和暂时的现象。»

他指出，没有人能够连续多年处于颠沛流离的动荡状态，没有机会回家，也没有希望建设自己的未来。«我们需要对所有的逃离者采取一种全新的、更加接纳的态度，并需要更加坚定的动力来解决持续多年的冲突，这些冲突是造成这种巨大苦难的根源。»

难民署的《全球趋势》报告显示，在去年年底处于流离失所的7950万人中，有4570万人是逃往本国其他地区的人。其余的则逃到其他国家，其中有420万是在等待庇护申请结果的人，而2960万是难民和其他被迫在国外流离失所的人。

与2018年底的7080万相比，2019年流离失所者增长了70万人，这是两个主要因素的结果。首先， 2019年流离失所者令人担忧地增加，主要是由于刚果民主共和国、非洲萨赫勒地区、也门和叙利亚的暴力和冲突。叙利亚正处于冲突的第十个年头，该国有1320万难民、寻求庇护者和国内流离失所者，占世界总数的六分之一。

第二因素是委内瑞拉难民的情况得到了更多的关注，其中许多人没有合法注册为难民或寻求庇护者，但需要对他们进行保护安排。

在所有这些数字中，是许许多多有血有肉的人，以及他们各自的非常现实而具体的危机。流离失所者中有许多儿童，估计有3000万到3400万之多，相当于澳大利亚、丹麦和蒙古国的人口之和，而且其中约1000万是无人陪伴儿童。 同时，年龄在60岁及以上的流离失所者占总数的4％，这一比例远低于这一年龄段人口，占世界人口12％的比例，这一统计数字的后面是难以言状的与骨肉分离的伤心、绝望和牺牲。

你需要了解的有关被迫流离失所的八件事：

-在过去十年中，至少有1亿人被迫逃离家园，他们要么待在本国其他地方，要么到境外寻求避难。 这一数字超过了世界第14大人口国埃及的全部人口。

-自2010年以来，被迫流离失所人数几乎翻了一番，从4100万增加到现在的7950万人。

-世界80％的流离失所者来自受到严重粮食不安全和营养不良影响的国家或地区，其中许多国家面临气候和其他灾害风险。

-世界77％的难民陷入长期流离失所的境地，例如，阿富汗难民问题已经处于第五个十年。

-每10个难民中就有8人以上居住在发展中国家，通常是与其祖国相邻的国家。

-三分之二的跨境流离失所者来自五个国家：叙利亚、委内瑞拉、阿富汗、南苏丹和缅甸。

-《全球趋势报告》统计了所有主要的流离失所者和难民人口，其中包括受联合国巴勒斯坦难民救济和工程处照顾的560万巴勒斯坦难民。

-得益于联合国统计委员会今年3月批准的一项关于难民的新指标，现在«不将任何人落在后面»的2030年可持续发展承诺明确包括了难民。