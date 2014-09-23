三天1000万部 新iPhone 首个周末销量创纪录

哈通社阿斯塔纳9月23日电，据外媒报道，苹果公司22日宣布，iPhone 6和iPhone 6 Plus正式开售后前3天的销量超过了1000万部，创历史最高纪录。前来购买新iPhone的人群将全球10座城市的苹果门店围得水泄不通。

苹果CEO蒂姆•库克称："iPhone 6和iPhone 6 Plus上市后前三天的销量超出了我们预期，我们感到十分高兴。我们要感谢消费者，让两款产品的销量创下了历史最高纪录。" 此外，库克还表示，此外，最新款iPhone的预购订单数也打破了纪录，头24小时的预购数量就达到400万部。 "我们对产品制造方面的管理也十分得当，通过更多的供货实现更大的销量。我们会努力工作，尽快向订购用户发货。"他说。

尽管中国并不在首批销售的国家之列，但苹果最新版智能手机的早期出货量还是比去年增加了11%。在中国，iPhone遭遇了始料未及的监管障碍。

华尔街对第一个周末销量的估计在800万到1200万部之间。iPhone不含运营商补贴的平均售价为大约每部600美元；根据这一平均售价计算，上述销量意味着苹果在三天期间的销售额达到大约60亿美元。

在伦敦、纽约和旧金山苹果旗舰店外的街上，购买新款iPhone 6和iPhone 6 Plus的人们排起了长龙。iPhone 6 Plus是一款屏幕更大的"手机平板"，该款手机首次向三星在大屏手机市场的主导地位发起挑战。

这一销量超过了去年iPhone 5s和iPhone 5c的表现。当时这两款手机在发布后第一个周末的销量大约为900万部。

苹果还表示，到今年底iPhone 6将可以在115个国家买到，这比去年多了15%。不过，该公司并未表示中国在不在这些国家之列。本周五，该款手机将在20余个国家上市销售，其中包括俄罗斯和土耳其。

分析师表示，这些数据将受到投资者欢迎，他们在昨天的早盘交易中将苹果股价推升了0.5%，升至每股101.5美元。

Stifel分析师表示，考虑到中国的缺席，这一出货量水平是"积极的"。他们预计，在今年底以前，iPhone系列产品的总销量将增加13.6%，达到9630万部。