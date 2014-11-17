中亚天然气管道输气破1000亿方

哈通社阿斯塔纳11月17日电，据人民网报道，中国石油集团公司14日宣布，截至北京时间11月13日22时55分，中亚天然气管道已经累计向中国输送来自中亚地区的天然气突破1000亿立方米。中亚天然气管道，是由中国石油主导建设、运营的连接中亚多国与中国的天然气管道，已经通气投产的包括A/B/C三条线。目前，中亚天然气D线也正在建设中。

从中亚进口的天然气通过中亚管道接入中国国内的西气东输管道，目前已覆盖中国25个省、市、自治区和香港特别行政区，造福人数超过5亿。据测算，1000亿立方米天然气相当于替代1.33亿吨煤炭，可减少二氧化碳排放1.42亿吨、二氧化硫220万吨。 据中亚天然气管道公司总经理曹亚明介绍，正在施工的D线工程起自土库曼斯坦，经乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦到达中国新疆乌恰县，工程全长1000公里，建成后年送气能力将达到300亿立方米。该工程于今年9月13日率先于塔吉克斯坦段开工建设。该项目是继中亚A/B/C线之后，又一条连通中亚与中国的能源大动脉。工程预计将于2020年底全线完工。