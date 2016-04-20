“拜科努尔投资”商业论坛已为克孜勒奥尔达州引进1000亿坚戈外资

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据克孜勒奥尔达州政府消息，该州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫在今日（20日）举行的新闻发布会上表示，第7届"拜科努尔投资"商业论坛将于下月举行。

库谢尔巴耶夫提到，州政府正在积极落实陶瓷厂项目的建设工作，预计工厂生产设备将于5月抵达克孜勒奥尔达。而该州"阿拉尔盐"股份公司碳酸钠生产项目招标、铁合金厂建设项目、钒矿开采项目、铅锌矿开采加工及冶炼厂项目也在有序进行当中。该州还计划与中国和俄罗斯分别建设两家水泥厂联合生产企业。

库谢尔巴耶夫称，"拜科努尔投资"商业论坛举办以来已为克孜勒奥尔达州引进外资达1000亿坚戈。

另外，该州还在进行沥青厂、混凝土厂及灰砂砖厂等工业生产项目的准备工作。目前，州政府正在与伊朗、中国、捷克、英国、波兰、德国、日本、美国、乌克兰、俄罗斯以及阿联酋投资商举行洽谈。

据悉，克孜勒奥尔达州还计划通过公私合作模式实现包括医院、现代肿瘤研究中心、职业技术学院和机场航站楼等15个建设项目的融资事宜。该论坛也已成为克孜勒奥尔达州每年举行两次的传统商业论坛。（编译：塔布斯）