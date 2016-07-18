作曲家悬赏1000万坚戈 征集与其子失踪案有关的信息

哈通社阿斯塔纳7月18日电 知名作曲家悬赏1000万坚戈，寻找能够提供其子相关线索的人士。

"我们已经找了他整整一天了，但还是没有任何消息。任何能够提供与萨法尔•沙克耶夫行踪相关信息的人，都将得到由其家人提供的1000万坚戈的谢礼。目前我们正在征集志愿者，一同寻找这个小伙子。我和他是朋友，他是一个很容易相信别人的、善良的人。我们希望能够尽快找到他。"阿拉木图市社会活动人士别科努尔•科伊斯科夫在个人脸书上这样表示。



知名作曲家、阿肯和歌手叶尔柯西•沙克耶夫16日在互联网上发表文章，向公众求助，恳请知情者提供其子萨法尔•沙克耶夫的相关信息。



据悉，现年25岁的萨法尔•沙克耶夫于7月16日早晨7:00时失踪。



萨法尔最后一次被人目击时，位于阿拉木图市赛弗林大街和阿尔法拉比大街附近，似乎是打算前往雷米佐夫卡区方向。



叶尔柯西•沙克耶夫在个人脸书上公布了多个联系电话，并张贴了儿子的照片和当天的衣着特征，希望任何知道相关信息的人士，能够尽快提供与萨法尔有关的最新情况。（编译：木合塔尔·木拉提）



