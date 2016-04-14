哈土两国计划将双边贸易额提高至100亿美元（图）

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据总统府新闻局消息，正在土耳其进行访问的纳扎尔巴耶夫总统13日在伊斯坦布尔会见土耳其企业界人士。



消息称，Ulker Group、Turkuaz Group、Yildirim Group、Yildiz Holding、Akfel Holding、Aselsan Electronic、 Acibadem等土耳其25家知名企业负责人出席会见。



纳扎尔巴耶夫指出，目前共有1600多家与土耳其资本有关的公司在哈境内从事各种业务，有近1.5万名土耳其公民生活在哈萨克斯坦。受外部环境影响，两国经济增速有所放缓，但哈土贸易一直呈上升趋势。2015年，两国贸易额超过20亿美元。我和埃尔多安总统举行会谈时一致同意，在今后一段时间内把双边贸易额提高至100亿美元。



纳扎尔巴耶夫说，近10年，土耳其在哈萨克斯坦的直接投资已超过20亿美元。2015年，表现最为积极的10家外国投资公司中，土耳其占了3家。目前两国正在实施总价值为30亿美元的91个合作项目。



纳扎尔巴耶夫说，哈萨克斯坦是欧亚经济联盟成员国，又是中国的近邻，这对外国投资者在哈投资和从事经贸活动提供了广阔的空间。哈萨克斯坦愿为包括土耳其在内的各国投资商提供一切便利。



纳扎尔巴耶夫简要介绍了哈萨克斯坦经济社会发展情况和各项战略目标目前已取得的阶段性成果。同时还邀请土耳其企业家们积极参与2017阿斯塔纳世博会。（编译：金桥）







