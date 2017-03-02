距离阿斯塔纳世博会开幕还有100天

哈通社阿斯塔纳--3月2日距离2017阿斯塔纳世界博览会开幕还有100天。

阿斯塔纳世博会将于6月10日至9月10日举行。世博会主题为"未来能源"(Future Energy)，将展示能源效率和替代能源领域的新技术。



【编译：金桥】