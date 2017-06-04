世博会运营公司：哈萨克斯坦已100%准备好举办世博会

哈通社阿斯塔纳 -- 6月4日，阿斯塔纳世博会运营公司负责人在阿斯塔纳举行记者招待会，介绍世博会筹备情况。

阿斯塔纳世博会运营公司董事总经理贝布特•哈勒穆萨阔夫表示，距离世博会开幕仅剩一周时间，除世博园区美化工作外，其他筹备工作已全面完成。



据哈勒穆萨阔夫介绍，近几周来，相关人员举行了多种演习活动，并做好安全防范工作。在6月10日前即世博会开幕前，世博园区将暂时禁止对外开放。



世博会运营公司国际部负责人伊里亚•乌拉孜科夫表示，所有参展国展厅建设工程已基本完工，每个国家馆内将有30至150名工作人员履行自己的职责。所有必需品已安置完成，其中包括监控设备、警报设备及出入管理系统等。所有安保人员也接受了必要的培训工作。





世博会运营公司服务保障部门总经理迪亚斯•阿兹别尔根诺夫表示，相关人员目前已同阿斯塔纳市政府和交通部门展开合作，对世博园区临时停车场和公共汽车停车场进行测试工作。此外，世博会运营公司还将对医疗设施进行全面测试工作。世博会期间，公司计划招募210名医疗人员。



世博会运营公司旅游部门总经理阿棱•沙伊朱尼索夫表示，目前已招募4500名志愿者，并对其进行培训工作。世博会期间，每日会有1500名志愿者在世博园区履行自己的职务。



【编译：昂哈尔】