阿塞拜疆建国100周年庆祝会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 - 阿塞拜疆共和国100周年庆祝会10日在阿斯塔纳市举行，活动由该国驻哈萨克斯坦大使馆主办。

阿塞拜疆驻哈大使拉希德•玛玛多夫表示，阿塞拜疆总统已宣布2018年为阿塞拜疆国家年，并将全年庆祝建国100周年盛事。





"对于阿塞拜疆人民而言，1918年成立民主共和国是重要的历史事件。由于历史浪潮的缘故，拥有悠久国家传统的阿塞拜疆曾一度被迫成为另一个帝国的一部分。"他说。



大使在讲话中还表示，重获独立的阿塞拜疆履行了自己的历史职责，重建了议会和政府，明确了国家边界、国旗和国徽，并确立了阿塞拜疆语的国语地位。



大使高度评价了哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的合作关系，并强调纳扎尔巴耶夫总统去年对巴库的访问令两国关系迈上了新的台阶。



哈萨克斯坦能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫作为我国代表出席活动。





部长在讲话中表示，阿塞拜疆在经济的各个领域均取得了骄人的成就，实现了社会的稳定繁荣和人民生活水平的不断提升。



波兹姆巴耶夫称，2017年两国庆祝了建交25周年。这四分之一个世纪里，两国不仅延续了传统的友谊，还建立了更加紧密的合作关系。



部长强调，两国总统之间的友谊与相互信任也为国家之间的关系发展打下了良好的基础。

















【编译：木合塔尔·木拉提】