托卡耶夫祝贺《主权哈萨克斯坦》报发行100周年

哈通社/努尔苏丹/11月19日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日接见了《主权哈萨克斯坦》报社社长达尔汗•克德尔艾里。

会谈期间，克德尔艾里向总统就《主权哈萨克斯坦》报社100周年框架下举行的庆典活动进行了报告。此外，克德尔艾里还就国际突厥研究院工作情况进行了介绍。

最后，托卡耶夫总统祝贺报社成立100周年，并祝愿全体工作人员工作顺利。

据悉，《主权哈萨克斯坦（Egemen Qazaqstan）》的历史，开始于1919年12月17日在奥伦堡发行的《火花》报。

此后，报刊的名称经历过多次改变。包括：1920年《劳动旗帜》，1921年《劳动哈萨克》，1922年《勤劳的哈萨克》，1932年《哈萨克斯坦共产主义者》等。

1937年报纸更名为《共产主义哈萨克斯坦》，并在此后的54年里一直使用了这一名称。

1991年6月，在哈萨克斯坦独立前夕，报纸更名为《主权哈萨克斯坦》。这一时期，班刊主编为著名文学家谢尔罕•穆尔塔扎。

截至目前，报纸拥有20万发行量。

【编译：小穆】