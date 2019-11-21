托卡耶夫总统就《主权哈萨克斯坦》报发行100周年致贺信

哈通社/努尔苏丹/11月21日—哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫21日就《主权哈萨克斯坦》报发行100周年致贺信。

哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫在此框架下举行的庆典活动期间宣读了贺信。

总统在贺信中写道：“我衷心祝贺《主权哈萨克斯坦》报社成立100周年！这一节日是整个国家共同的喜悦。《主权哈萨克斯坦》一向是哈萨克媒体中的佼佼者，在宣扬民族遗产和国家价值观方面发挥着重要作用。”

总统表示，诸如斯马胡勒•萨杜阿哈索夫、朱思普别克•阿依毛额托夫、穆哈塔尔•阿吾艾佐夫、萨肯•赛富林等一大批阿拉什运动积极分子领导过的《主权哈萨克斯坦》始终致力于彰显和提高哈萨克的民族精神。

“《主权哈萨克斯坦》报社早在从苏联时代就开始为促进母语发展，宣扬哈萨克文化历史作出了宝贵的贡献。哈萨克斯坦的悠久历史与《主权哈萨克斯坦》一同沉淀。独立以来记载了首任总统纳扎尔巴耶夫所有的倡议和法令及重要事件。我希望这一传统能够在这现代化的新阶段继续传承，在独立的道路上发挥更大的作用。”托卡耶夫写道。

【编译：达娜】