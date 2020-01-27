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    13:29, 27 一月 2020 | GMT +6

    达吾然•阿巴耶夫：要高规格庆祝哈萨克国际通讯社成立100周年

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    哈通社/努尔苏丹/1月27日 --在27日召开的哈萨克斯坦新闻和社会发展部扩大会议上，部长达吾然阿巴耶夫表示，“希望”比赛的获奖者将在国家大众媒体机构工作。

    部长说：“首任总统、民族领袖在安全理事会会议上着重强调无线电广播的发展。今年要制定和通过无线电广播的发展路线图、同时要研究引进数字无线电概念，副部长努尔古丽·茂别尔力诺娃负责该项工作。”

    此外，据部长下达的工作指示，该行业要具体落实几项任务分别是：

    第一、2020年，要将北哈州和卡拉干达州的广播电视行业全面数字化。

    第二、青年记者和大学生之间组织‘希望’比赛，比赛的获胜者将在国家大众媒体机构工作。

    第三、组织“Astana Media Week”等媒体论坛。

    第四、去年举行了《主权哈萨克斯坦》报发行100周年庆典，今年是《哈萨克斯坦真相》报纸和哈萨克国际通讯社的100周年。要高规格举行庆典活动。不过，正如总统所强调，庆典要侧重于教育方向，杜绝铺张浪费。

    第五、要现代化KazMedia中心的技术内核。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 大众媒体 黄金储备
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