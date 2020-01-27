达吾然•阿巴耶夫：要高规格庆祝哈萨克国际通讯社成立100周年

哈通社/努尔苏丹/1月27日 --在27日召开的哈萨克斯坦新闻和社会发展部扩大会议上，部长达吾然阿巴耶夫表示，“希望”比赛的获奖者将在国家大众媒体机构工作。

部长说：“首任总统、民族领袖在安全理事会会议上着重强调无线电广播的发展。今年要制定和通过无线电广播的发展路线图、同时要研究引进数字无线电概念，副部长努尔古丽·茂别尔力诺娃负责该项工作。”

此外，据部长下达的工作指示，该行业要具体落实几项任务分别是：

第一、2020年，要将北哈州和卡拉干达州的广播电视行业全面数字化。

第二、青年记者和大学生之间组织‘希望’比赛，比赛的获胜者将在国家大众媒体机构工作。

第三、组织“Astana Media Week”等媒体论坛。

第四、去年举行了《主权哈萨克斯坦》报发行100周年庆典，今年是《哈萨克斯坦真相》报纸和哈萨克国际通讯社的100周年。要高规格举行庆典活动。不过，正如总统所强调，庆典要侧重于教育方向，杜绝铺张浪费。

第五、要现代化KazMedia中心的技术内核。

【编译：阿依波塔】