尼格马图林：哈通社的100周年是新闻领域的成就

哈通社/努尔苏丹/8月13日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林13日向哈萨克国际通讯社致以成立100年祝贺。

议长在贺词中表示，衷心祝贺哈萨克国际通讯社成立100周年。成立百周年的背后是辛勤付出和卓越贡献，是质量和成功的证明。如今的哈通社在国内外新闻界具有很高的声誉。作为国内最受欢迎媒体资源迎来百年历史，这是良好传统的延续性和为主权哈萨克斯坦发展做出贡献愿望的鲜明体现。尽管100年来机构名称发生了变化，但其主要原则从未改变：爱国主义、专业精神和提供准确的新闻信息。

据其介绍，哈通社在报道首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的带领下哈萨克斯坦取得的一切成就和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫进行的重要社会、政治和经济改革，以及议会立法工作方面做出了巨大贡献。

«通讯社在其光荣历史进程中，培养出了一批才华横溢的新闻工作者。通过传播客观事实新闻，赢得了无数个读者的信任和尊重。尊敬的朋友们，我代表议会下院全体议员向大家致以诚挚的问候，并祝愿大家身体健康，工作顺利，幸福安康。»他说。

【编译：阿依波塔】