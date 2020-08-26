纪念哈萨克自治共和国100周年国际研讨会在哈举行

哈通社/努尔苏丹/8月26日 – 主题为《哈萨克共和国成立100周年以及其建立过程中阿拉什党人所起到的作用》的国际研讨会25日以在线形式举行。

据 24.kz 报道，此次国际研讨会由哈萨克斯坦«光明道路»民主党组织举办。约有20多位哈萨克斯坦及外国学者参加了在线会议。

参会者们就«哈萨克共和国»这一在中亚历史上具有重要地位的历史时期进行了讨论。

1920年8月26日，哈萨克自治社会主义苏维埃共和国于奥伦堡宣布成立。

该政权行政中心一开始位于奥伦堡，随后迁至阿克梅什特，最终定都阿拉木图。

在1925年之前，政府的名称为«吉尔吉斯-哈萨克共和国»，1925年后正式更名为«哈萨克共和国»。

更名同时，其领土范围也进一步扩大，哈萨克语也在同期被确立为国语。

参会的各国学者一致认同，当时的阿拉什党人士对这一进程的推进起到了举足轻重的影响。

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会历史研究中心负责人叶尔肯·阿布勒表示，在追求自由民主的道路上，当时活跃在中亚政治舞台上的阿拉什党人作出了重大的贡献，为民族独立、主权稳固作出了今人难以想象的牺牲。

哈萨克斯坦马吉利斯议员、光明之路民主党主席阿扎特·佩鲁阿舍夫对这一观点表示同意。他指出，哈萨克共和国的诞生正是阿拉什党人多年斗争和奋斗的成果。

【编译：木合塔尔·木拉提】