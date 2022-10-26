今年是哈萨克二战英雄曼舒克·马梅托娃诞辰100周年

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 – 2022年是哈萨克二战英雄曼舒克·马梅托娃诞辰100周年。哈萨克斯坦各地举行仪式，纪念这位勇士。

曼舒克·马梅托娃，与阿利娅∙莫达古洛娃并称为«东方双星»，是二战期间哈萨克斯坦首位获得«苏联英雄»荣誉称号的女性。

曼舒克·马梅托娃1922年10月23日出生于西哈州纳仁库慕区的乡村家庭，生父是当地的一名鞋匠。出生后不久，曼舒克被过继给了无法生育的姑父姑母，并随养父母在阿拉木图生活。

曼舒克的养父是一名传染科医生，曾经是阿拉什民族解放运动的参与者，这也是其亲生父母同意过继的原因，旨在让孩子能够拥有接受更好教育和生活的机会。不过，养父早年的经历令他遭到了苏联政府的迫害，于1938年被枪决。为了不影响曼舒克的前途，她的养母曾建议曼舒克重新使用亲生父母的姓氏，但是曼舒克相信养父的清白，因此拒绝更名。

据悉，曼舒克的本名本应该是曼斯娅，但由于疼爱她的父母一直昵称其为曼舒克，她的本名反而被人们忘却了，曼舒克则成为了其正式的名字。

受到养父的影响，曼舒克也走上了学医之路。当1941年苏德战争爆发时，曼舒克正在阿拉木图的医学院二年级求学。

战争爆发后，曼舒克多次要求参军，但都因某些原因遭到了拒绝。直到1942年8月13日，曼舒克终于获得批准参军，成为在阿拉木图组建的第100哈萨克步兵旅的一员，奔赴战场。

起初，她被安排为机关文员，后来自行申请成为了野战医院的护士。闲暇时，她开始研究枪械知识，并对威力强大的马克沁机枪情有独钟。经过系统的学习，她成功的掌握了马克沁机枪的操作技能，并依靠出色的射击能力，成功的转入了战斗部队，成为了一名机枪手。

1943年10月，苏联军队开始尝试解放佩斯科夫州内维尔市。在这场惨烈的战斗中，曼舒克所在的部队也参与其中。

10月15日，爆发了争夺内维尔市郊区的战斗。曼舒克所在连队负责坚守一条防线，连续多次击退德军的强力攻击。战斗过程中，阵地上除了曼舒克以外的两个机枪组均因激烈的战斗而相继阵亡。为了保证火力的持续，曼舒克开始独自在三挺机枪之间来回穿梭，操作机枪不断向敌军射击，连续打退敌人的攻势。

战斗当中，曼舒克的头部遭到炮弹弹片所伤，一度昏迷。当连队剩余的成员最终决定撤退时，曾打算带走受伤的曼舒克，却遭到了这位英雄的拒绝。哈萨克的勇士向战友们指出，如果没有她的机枪进行掩护，战友们将遭到敌人优势火力的屠戮。

就这样，勇士持续的同敌人战斗直到生命之火熄灭，英勇的牺牲在了战场之上。

当增援部队抵达后，苏军重新夺回了阵地，并找到了曼舒克的遗体。战后的统计显示，直到牺牲之前，至少有70名德军死在了曼舒克的机枪之下。

为了表彰这位勇士英勇无畏的事迹，1944年3月1日，苏联政府追授曼舒克·马梅托娃为«苏联英雄»。

在马梅托娃的家乡，为她竖立的纪念碑至今仍在。在阿拉木图，为她和阿利娅∙莫达古洛娃建立了纪念公园和塑像。哈萨克斯坦全国有10所学校以其名字命名，其中包括克孜勒奥尔达州女子师范。哈萨克斯坦几乎所有的城市，都有«曼舒克大街»。此外，关于她的影视剧和音乐剧也有创作。

曼舒克·马梅托娃的英勇事迹，至今仍在人民当中广为流传，英雄的名字将永远被人民所铭记。

【编译：木合塔尔·木拉提】