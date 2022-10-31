哈萨克斯坦和土耳其计划将双边贸易额提升至100亿美元

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 – 哈萨克斯坦和土耳其计划将两国之间的贸易额从50亿美元提升至100亿美元。

据贸易和一体化部技术法规与计量委员会消息称，伊斯兰国家标准和计量研究院学会（SMIIC）计量理事会第11次会议在阿拉木图举行。

来自35个国家的代表就计量、计数法规和清真标准相关问题进行了讨论。

会上，土耳其Tubitak Ume计量研究院与哈萨克标准（Kazstandard）中心签署了旨在建立通用标准，以及按照该标准开展生产方面的合作协议。

该协议的签署将显著的增加两国制造业的相互贸易。

双方计划在几年内将双边贸易额从当前的50亿提高至100亿美元。

根据哈萨克斯坦标准和计量研究院提供的数据显示，2023年伊斯兰合作组织成员国之间的相互贸易额超过140亿美元。

值得一提的是，哈萨克斯坦是伊斯兰国家标准和计量研究院学会（SMIIC）本年度的轮值主席。随着清真产业成为世界经济增长最快的趋势之一，SMIIC作为连接欧亚的枢纽作用也在逐渐显现和变得愈加重要。

除食品工业外，清真产业在农业、药品、化妆品、纺织品和鞋类等领域也拥有广泛的潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】