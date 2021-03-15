08:20, 15 三月 2021 | GMT +6
全国单日新增1011例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/3月15日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1011例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至3月15日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 224731人。
各地区新增情况如下：
阿拉木图市- 27703 (+342), 努尔苏丹市 -26606 (+157), 东哈州 - 22473 (+20), 巴甫洛达尔州 - 18509 (+46), 阿特劳州 - 17710 (+41), 卡拉干达州 - 16195 (+84), 阿克莫拉州 - 14515 (+61), 西哈州 – 13827 (+32), 库斯塔奈州 - 13118 (+49), 北哈州 - 12745 (+17), 阿拉木图州 - 11711 (+92), 奇姆肯特市 -6372 (+21), 江布尔州 - 6148(+20), 阿克托别州 -4522 (+18), 突厥斯坦州 - 4361 (+9), 曼格斯套州 - 4298 (+0), 克孜勒奥尔达州 -3918 (+2).