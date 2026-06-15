哈萨克斯坦传奇女英雄阿丽娅·莫尔达古洛娃诞辰101周年

（哈萨克国际通讯社讯）6月15日是苏联英雄、著名狙击手阿丽娅·莫尔达古洛娃（Әлия Молдағұлова）的诞辰纪念日。2026年，这位在第二次世界大战中英勇献身、以无畏精神载入史册的哈萨克斯坦传奇女英雄迎来诞辰101周年。

据哈萨克斯坦文化和信息部新闻处消息，去年，阿丽娅·莫尔达古洛娃诞辰100周年纪念活动曾在国家层面广泛举行。

在“勇气”第十一届国际军事爱国主义青年集会开幕式上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）曾表示，包括阿丽娅·莫尔达古洛娃和曼舒克·马梅托娃（Мәншүк Мәметова）在内的英雄事迹，为年轻一代树立了忠于祖国、恪守责任的榜样。

阿丽娅·莫尔达古洛娃于1925年6月15日出生于阿克托别州布拉克村。虽然生命短暂，但她的精神和名字永远铭刻在人民心中。

1943年10月，年仅18岁的阿丽娅加入苏联第二波罗的海方面军第22集团军第54独立步兵旅，奔赴前线。

1944年1月14日，在解放普斯科夫州纳斯瓦火车站的战斗中，阿丽娅表现出非凡的勇气。面对敌军猛烈火力，她多次带领战友发起冲锋，鼓舞部队士气。当指挥员失去战斗能力后，她主动承担指挥任务，继续组织战斗。即使身负重伤，她仍坚守阵地直至生命最后一刻。

据历史资料记载，这位年轻的狙击手在战场上共击毙敌军官兵78人。因其卓越战功，阿丽娅被追授“苏联英雄”称号，并获颁“金星奖章”和列宁勋章。

如今，阿丽娅·莫尔达古洛娃的名字和英雄事迹仍被广泛传颂。哈萨克斯坦多个城市的街道、广场和居民点以她命名，各地还修建了纪念碑和纪念设施。

在阿克托别州，阿丽娅·莫尔达古洛娃州立纪念博物馆长期向公众开放，馆内收藏了大量与其童年生活、求学经历和战斗历程相关的珍贵资料。此外，在科布达区的阿丽娅村，也设有纪念她的专题博物馆。

阿丽娅·莫尔达古洛娃的名字同样被铭记于莫斯科。1998年，当地第891学校以她的名字命名；她曾就读的狙击学校所在大道也被命名为“阿丽娅·莫尔达古洛娃大街”。2005年，在她诞辰80周年之际，学校院内还竖立了纪念雕像。

作为哈萨克民族杰出女性的代表，阿丽娅·莫尔达古洛娃在国家危难时刻挺身而出，捍卫家园。她的传奇人生和战斗事迹被广泛呈现在文学、音乐、电影和戏剧作品中，其英勇精神历久弥新，持续激励着一代又一代人。