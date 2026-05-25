1026枚奖牌！哈萨克斯坦学生国际奥赛成绩亮眼

（哈萨克国际通讯社讯）2025—2026学年，哈萨克斯坦进一步加大对优秀学生和青年人才的支持力度，全国学生在国际奥林匹克竞赛和科研赛事中共获得1026枚奖牌。

据哈萨克斯坦教育部新闻处消息，本学年全国约160万名学生参加了80多项共和国级智力竞赛。

在国际舞台上，共有5052名哈萨克斯坦学生代表国家参加37项国际奥赛及科学竞赛，累计获得1026枚奖牌，其中包括190枚金牌、332枚银牌和504枚铜牌。此外，还有56名参赛者获得特别奖项。

消息指出，哈萨克斯坦学生在数学领域表现尤为突出。

在立陶宛首都维尔纽斯举行的欧洲数学奥林匹克竞赛（European Mathematical Olympiad）中，哈萨克斯坦代表队获得团体总成绩第一名。

在希腊塞萨洛尼基举行的巴尔干数学奥林匹克竞赛（Balkan Mathematical Olympiad）上，哈萨克斯坦队在众多拥有强大数学传统的国家中位列团体第六。

与此同时，哈萨克斯坦学生还参加了在美国菲尼克斯举办的全球最大科学与工程展览“Regeneron ISEF”。其中，一名学生凭借利用人工智能技术实现癌症早期筛查的项目获得特别奖，并赢得国外大学奖学金。

在美国休斯敦举行的国际机器人竞赛中，哈萨克斯坦学生面对来自全球超过5万名参赛者的激烈竞争，共获得12项奖项。

教育部表示，截至今年秋季结束前，哈萨克斯坦学生还计划参加10多项国际赛事。

根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，国际奥赛及科学竞赛获奖学生可获得一次性奖金奖励。

其中：

金牌获得者可获1500个月计算指数奖金；

银牌获得者可获1000个月计算指数奖金；

铜牌获得者可获500个月计算指数奖金。

与此同时，负责培养学生的教师和教练员也将获得相应激励补贴，金额相当于8.5至26.5倍基础岗位工资。

【编译：木合塔尔·木拉提】