潘菲洛夫师最后一名二战老兵逝世 享年102岁

哈通社/阿斯塔纳/9月3日 —— 据国家近卫军新闻处消息，著名的前苏联红军316近卫步兵师（潘菲洛夫师）最后一名战士哈伊尔勒·卓恩哈巴耶夫于2日在阿拉木图逝世，享年102岁。

哈伊尔勒·乌阿泰吾勒·卓恩哈巴耶夫于1921年9月10日出生在东哈州。1941年10月，在学校任教的他前往战场，成为潘菲洛夫师第23团步兵。

这位二战老兵从头到尾都参加了战争。战场上，他在近卫步枪第8师担任机枪手，与苏联英雄马利克•哈布杜林同连，参加了白俄罗斯、波兰、爱沙尼亚的解放战役。1943年2月，他在勒热夫的血腥前线受重伤，在德累斯顿迎来胜利。

战争结束后，卓恩哈巴耶夫回到家乡，担任管理职务。1970年，他到阿拉木图工作，并于1983年光荣退休。

由于他在卫国战争中的英勇表现，他被授予«红星»勋章和二级«卫国战争»勋章、«勇气»奖章、«保卫莫斯科»奖章和许多其他奖章。

据悉，潘菲洛夫师以其第一任师长潘菲洛夫（1893-1941）命名。1941 年 7-8 月间，在阿拉木图市组建。番号为第三一六步兵师，下辖 3 个步兵团和 1 个炮兵团。编入西北方面军。同年10月中旬调人西方方面军）属第十六集团军，参加莫斯科会战。在沃洛科拉姆斯克地域，抗击扑向莫斯科的德军。11 月 16 日在杜博谢科沃车站附近，28名勇士阻击德军坦克壮烈牺牲，以潘菲洛夫式英雄载入史册。18 日师长潘菲洛夫少将阵亡。根据哈萨克斯坦国防委员会决定，该师被授予«近卫红旗潘菲洛夫师»称号。1944 年又以解放列日察再获«列日察师»称号。全师在卫国战争中共有 1.4 万余人立战功，33 人获苏联英雄称号 。

【编译：小穆】