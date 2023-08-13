今天是哈通社成立的第103周年

哈通社/阿斯塔纳/8月13日--今天，即8月13日是哈萨克国际通讯社（哈通社）成立的103周年。1920年的今天，哈萨克国际通讯社的前身——俄罗斯电讯社（РОСТА）奥伦堡-托尔盖分社宣告成立。

沿溯历史长河，哈通社经历过多次易名之变。1925年，俄罗斯电讯社奥伦堡-托尔盖分社更名为ҚазРЕСТ。1937年，通讯社由哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国部长会议接管，并易名为«ҚазТАГ»。1997年9月10日，哈萨克斯坦共和国总统颁布命令，将其定名为哈萨克通讯社，并归入国有企业之列。

2002年11月8日，根据哈萨克斯坦共和国政府决定，以哈萨克斯坦通讯社为基础，成立了哈萨克通讯社国立企业。2008年7月3日，根据政府决议，哈通社并入Arna Media国家新闻控股公司。2012年至2014年，哈通社隶属于哈萨克斯坦国家广播电视综合体。2014年1月，正式更名为哈萨克国际通讯社（Kazinform），开启了新的历史篇章。2022年，与哈萨克斯坦共和国总统电视和广播综合体合并，实现重组。

自成立以来，哈通社致力于及时准确地传播政治、经济、教育、健康、体育、文化以及社会等各个领域的时事新闻。

哈通社采用哈萨克文、俄罗斯文、英文、中文、乌兹别克文等多语种发布新闻，同时为海外的哈萨克族同胞设立了以拉丁化和阿拉伯文为基础的哈萨克文新闻版面。

在2004年2月14日，哈通社国有公司哈萨克文编辑部首次在国内采用了拉丁化的哈萨克文传播新闻，采用了著名语言学家、哈萨克斯坦科学院院士阿卜杜瓦里·海达洛夫准备的拉丁化方案。这个版本后来被专家称为«哈通社版本»。

哈通社总部设于首都阿斯塔纳市，此外在阿拉木图设有分社，并在全国范围内设有记者站。在俄罗斯、中国、土耳其、欧洲、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和约旦等国均有常驻记者。这种布局使得哈通社能够快速、准确地传递该国以及全球范围内发生的新闻动态。