中国三名宇航员在密闭舱系统内靠进食蠕虫生活105天

哈新社阿斯塔纳讯，据南华早报报道，三名志愿者为中国空间项目取得另一突破──他们在北京一个密闭舱系统内生活了105天，证明宇航员执行长期太空任务时，可进食蠕虫以摄取足够蛋白质。

2009年，中国科学家首次提出用蠕虫作为宇航员的主食之一，但这一建议随即遭到西方反对。 批评人士认为，虽然蠕虫含有高蛋白，但其卖相已让人丧失胃口，直接削弱了宇航员士气。 不过，一位参与此次试验的科学家表示，三名志愿者在舱中食用蠕虫三个月后，并未出现生理或心理上的不适。 中国航天部门设计和筹划今后的载人航天任务时，将把此次试验结果纳入考虑因素。 此次试验在北京航空航天大学密闭人工舱系统"月宫一号"内进行。 "月宫一号"是中国最大、最先进的密闭舱系统，用于进行太空生命保障系统的研究。 舱内面积为160平方米，由三个舱室组成，其中一个是生活舱，另外两个用来种植植物。该设施使用的技术包括燃料电池，以保证研究人员在密闭环境下生活时能够自给自足。 参与该项目的研究人员胡大伟表示，三位志愿者为一男两女，他们用植物叶茎饲养黄粉虫。 黄粉虫的蛋白质含量达76%以上，大约一个月就能长到手指大小。 胡大伟说，每人每天需要吃很多黄粉虫，才能满足一日营养所需。 他说，志愿者确实需要一些时间适应饮食。他们以前都从未吃过黄粉虫。试验过程并不难控制，整个试验期间志愿者似乎都很健康快乐。 他说，志愿者给黄粉虫加入各种调料，包括豆瓣酱，并尝试了许多烹饪方法。不过，志愿者一半以上食物仍必须依靠其他来源。 该试验团队计划再增加一个植物舱，以便四名志愿者可以全然自给自足，食用蔬菜和蠕虫。 胡大伟说，联合国建议贫困地区例如非洲，尝试食用黄粉虫，所以研究人员觉得宇航员在太空也能如此。他说，黄粉虫乍看可能让人恶心，但实际上是最干净、最健康的食物。 2003年，中国首位宇航员进入太空，此后中国空间项目发展迅速，包括去年把月球车送上月球表面。中国还计划在2020年左右建立一个空间站。 不过，北京餐厅经理兼太空爱好者刘磊表示，对于以蠕虫为太空食物感到失望，并且认为把蠕虫搬上菜单，可能会令一些有志成为宇航员的人从此却步。