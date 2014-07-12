中国警方已清理重复户口106万个

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中国公安部表示，全国各地警方在去年清理注销79万重复户口基础上，今年上半年又清理注销重复户口27.1万个。

两个数字相加，各地警方清理注销重复户口已超过106万个。

中国公安部透露，当局已查办伪造买卖户口证件案件149起，依法依纪查处责任民警辅警46人，"案件深挖和责任追究工作仍在进行中"。 中国公安部副部长黄明呼吁各级警方"彻底解决户口登记管理中存在的'错、重、假'问题"，查处公安队伍中极少数滥用职权、违法乱纪问题。 公安部表示，各地警方将展开全面自查自纠，并发动群众举报线索，严厉打击买卖假户口，斩断买卖户口利益链条。 媒体评论说，中国户口登记管理的诸多乱象，已严重影响到民众的日常工作，破坏社会公平与公正，成为公众抨击和质疑的焦点问题之一。 中国央视时评类节目《新闻1+1》说，身份证和户口就像指纹一样，一人只能有一个，可现实生活中，有人就拥有7、8个身份证。"所以有人说这样的段子，说你要跟我炫富，你别跟我说你有几套房子，你有几辆车，你跟我说说你有几个身份证"。 节目举例说，安徽省一个普通民警在担任户籍民警的三年里，收受贿赂，违规办理40多个户口；山西省长治市公安局副局长，竟然拥有8个身份证。 节目指出，随着"房叔"、"房姐"的不断曝光，一人多个户口的现象逐渐引发舆论的强烈关注。"这样的事情，虽然发生得不多，但是它对社会的影响却是巨大的，因为它损害的是整个社会的诚信和公信力"。 数据显示，假户口在整个户口问题比例中约占千分之一。中国公安部副部长黄明承认，"虽然占比不大，但危害很大"。 中国公安部在官方网站刊登的消息中亦呼吁，"将买卖户口的犯罪团伙和公安机关内部的害群之马一网打尽"。 中国公安部表示，在全国展开的清理注销重复户口专项整顿治理工作提出的目标，是用三年时间，彻底解决户口和身份证信息的"错、重、假"问题。