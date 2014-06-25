好国家指数：爱尔兰全球最好 中国107位

哈通社阿斯塔纳6月25日电，据BBC报道，一个旨在量度个别国家对世界贡献的全新指数声称，爱尔兰是全球贡献最多的国家。

这项名为"好国家指数"的榜单由英国独立国际政策顾问西蒙•安霍尔特出资创立，独立公共行政顾问罗伯特•戈韦尔制定。

指数利用来自联合国等国际组织的数据来量度一个国家在科技、文化、国际和平与安全、世界秩序、地球与气候、繁荣与平等、健康与福祉七个范畴共35项指标的表现，得出哪个国家贡献最大，哪个国家最"自私"的结论。 在125个入选国家与地区当中，中国排名107，美国排第21位，英国排名第七，俄罗斯第95位，印度第81位。 报告认为，中国在创意货品出口、有否出口有害废物等方面表现较佳，慈善捐款、出版自由、旅行自由、网络安全与二氧化碳排放等则表现欠佳。 不过，这项指数并不包括所有国家--例如朝鲜。 "好国家指数"的官方网站解释称，任何国家每五项指标当中有超过两项欠缺数据的，就会被排除在榜单之外。不过，莱索托、利比亚和老挝属于特例。 网站还解释说，这些数据来源不一、年期不同，但绝大多数数据以2010年为基数计算。至于明年会否再次发布"好国家指数"，网站说"让我们想想看"。 安霍尔特解释说，这项指数只是他要在近期启动的众多研究项目之一，旨在探讨国家的真正意义。 他说："他们的存在是否纯粹为了满足其政客、商家与市民的利益，还是为了全人类和整个地球活跃地做贡献？" "这是一项重要的辩论，因为要是第一个答案是正确答案的话，我们的麻烦可大了。"