08:22, 17 三月 2021 | GMT +6
全国单日新增1082例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/3月17日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1082例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至3月17日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 226767人。
各地区新增情况如下：
阿拉木图市 - 28307 (+307),
努尔苏丹市 – 26936 (+203),
东哈州 - 22505 (+14),
巴甫洛达尔州 - 18597 (+45),
阿特劳州 - 17807 (+49),
卡拉干达州 - 16388 (+101),
阿克莫拉州 – 14638 (+60),
西哈州 – 13933 (+55),
库斯塔奈州 - 13211 (+46),
北哈州 - 12784 (+27),
阿拉木图州 - 11901 (+91),
奇姆肯特市 - 6417 (+28),
江布尔州 – 6181 (+14),
阿克托别州 - 4556 (+25),
突厥斯坦州 – 4373 (+3),
曼格斯套州 - 4311 (+11),
克孜勒奥尔达州 - 3922 (+3).