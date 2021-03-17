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    08:22, 17 三月 2021 | GMT +6

    全国单日新增1082例新冠确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/3月17日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1082例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    截至3月17日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 226767人。

    各地区新增情况如下：

    阿拉木图市 - 28307 (+307),

    努尔苏丹市 – 26936 (+203),

    东哈州 - 22505 (+14),

    巴甫洛达尔州 - 18597 (+45),

    阿特劳州 - 17807 (+49),

    卡拉干达州 - 16388 (+101),

    阿克莫拉州 – 14638 (+60),

    西哈州 – 13933 (+55),

    库斯塔奈州 - 13211 (+46),

    北哈州 - 12784 (+27),

    阿拉木图州 - 11901 (+91),

    奇姆肯特市 - 6417 (+28),

    江布尔州 – 6181 (+14),

    阿克托别州 - 4556 (+25),

    突厥斯坦州 – 4373 (+3),

    曼格斯套州 - 4311 (+11),

    克孜勒奥尔达州 - 3922 (+3).

    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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