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    10:52, 31 五月 2020 | GMT +6

    哈国累计确诊10858例冠病病例 30日新增476例

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    哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例30日全天新增476例，单日增幅4.6%。

    同日有163名冠病患者康复出院。

    30日新增患者最多的地区是首都努尔苏丹市（149例），阿克托别州、北哈州和巴甫洛达尔州当日无新增病例。

    30日，奇姆肯特市通报一例新冠死亡病例。

    截至5月31日0时，哈萨克斯坦全国累计确诊冠病病例10858例，其中5220人康复出院，38例死亡。

    各地区30日新增病例数量（增幅）如下：

    努尔苏丹市 – 149 (7,6%)

    阿拉木图市 – 117 (4,7%)

    卡拉干达州 – 44 (5,3%)

    西哈州 – 41 (7,1%)

    曼格斯套州 – 31 (13,8%)

    克孜勒奥尔达州 – 25 (7,2%)

    奇姆肯特市 – 22 (2,7%)

    库斯塔奈州 – 12 (7,3%)

    阿特劳州 – 12 (1,2%)

    江布尔州 – 7 (1,9%)

    突厥斯坦州 – 6 (1,7%)

    东哈州 – 5 (4,4%)

    阿拉木图州 - 4 (1,1%)

    阿克莫拉州 – 1 (0,7%)


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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