苏格兰皇家银行获利暴增两倍远超预期 盘初股价跳涨10%

哈新社阿斯塔纳讯，据路透社消息，部分国有化的苏格兰皇家银行第一季获利暴增两倍，远超越分析师的预期，因成本控制改善，且坏帐造成的损失减少。

该行股价今年年初一度跌至八个月低点，今日盘初则是跳涨超过10%，创下2月底以来最高。

苏皇第一季净利为12亿英镑，上年同期为4亿英镑，而这也是该行自2008年接受英国政府450亿英镑援助后，只是第六次录得季度获利；英国政府持有苏皇81%股权。

根据该行针对八位分析师进行的调查，分析师预计获利为2亿英镑。

执行长RossMcEwan周五在一份声明中称，"今天的结果表明若保持稳定，苏皇将成为为客户提供优质服务并为股东带来良好回报的银行。"

他称，"但我们仍有很多工作要做，有大量遗留问题要解决。"

该行表示，英国经济信心的好转势头在延续，预计净利差将在今年剩下时间内温和升高。

券商Sanford Bernstein分析师ChirantanBarua表示，"我们认为苏皇仍是未来两年操作英国经济题材的最佳个股。第一季财报证实了这家银行的基本获利能力。"

和多家大型银行一样，苏格兰皇家银行正在协助全球各地监管机构调查全球汇市合谋及价格操纵指控。投资人也对苏皇提告，称2008年大规模发行股票期间该行误导投资人，并诉请返还数以10亿英镑计的资金。苏皇周五表示，关于2008年股票发行，进一步的诉讼已经在4月28日于伦敦高等法院提出。

苏皇指出，对该公司的调查造成前景的不确定性，诉讼时程及和解金额皆具有不确定性。

该行周五表示，年底之前来自投资银行部门的获利将下滑，与整体行业趋势相符。