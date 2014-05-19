美媒称美对中国军力有四大误区 过去10年全错了

哈新社阿斯塔纳讯，据中新网援引美国《侨报》网报道，美国《国家利益》(The National Interest)近期刊文分析了美国评估中国军力存在四点误区。面对中国军队现代化规模不断扩大，分析人士必须规避一些错误的评估，这些评估在过去10年频繁出现。

美国国防部采购、技术和后勤副部长弗兰克∙肯德尔最近表示，从他个人角度来看，美国军事技术目前受到几十年以来的最大挑战，特别是在亚太地区。"我们没有那么确定(美国军事)拥有技术优势。这不是未来可能面临的问题，是现在就面临的问题。" 面对中国军队现代化规模不断扩大，分析人士必须规避一些错误的评估，这些评估在过去10年频繁出现。 第一个常见误区是评估中国军事力量的时候，总是衡量美国或其盟军的整体军事力量，认为只要美国拥有更多军力，就能保持优势。可惜，地区威慑更重要的因素是本地相关军力。 第二个常见误区与中国军事能力创新有关，例如，美国从战力投射能力角度分析弹道导弹的观点与中国完全不一样。即使导弹看起来与航空母舰完全不是一个重量级，但这并不能说明中国部署军力的能力不如美国。 第三个常见误区是，美国需要明白衡量军事力量时不应计算盟国的军力，因为虽然美国与盟国利益与价值观一致，但热战时，盟国有自由决定是否参战。 第四个常见误区是美国还经常用冷战时存在偏见的观点评估目前的中国解放军。由于20世纪90年代，情报机构意识到过高估计苏联军力后，目前采用保守估计。鉴于此，美国一直低估了中国军力。20世纪90年代的，观察者认为中国军力与其表面存在差距。 观察人士曾经认为中国不会拥有强大的海军，但21世纪初，这种论调已显得过时。2005年左右，观察人士还抨击中国军力技术系统不足，现在中国军力硬件条件得到大幅度改善。 前任美国太平洋司令部指挥官罗伯特∙威拉德2009年曾说过，过去10年，每年中国军力增长都超出情报机构的预估。这意味着每一年，美国情报机构对中国军力的评估都是错误的。为了避免低估中国军事力量，分析人士应该认识到上述常见误区。