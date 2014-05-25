美国女子被绑架10年与绑匪结婚生子 受宠如女王

哈新社阿斯塔纳讯，据中国日报网援引外国媒体报道，一名在美国加州失踪10年、如今25岁的女子，日前突然现身告诉警方，自己被迫嫁给了绑架她的人，并且有了一名女儿。今年41岁的加西亚星期二（5月22日）以涉嫌绑架、强奸和非法禁锢被捕。不过，加西亚的邻居为他叫屈，律师更表示，加西亚对待这名女性如"女王"。

43岁的邻居雷德斯曼接受采访时称："我是加西亚的好朋友，我知道他是一名好男人，那位女子自愿和他住在一起。她不是囚犯。试想，如果你感觉不快乐，会和某人同居10年吗？""据我了解，两个月来，她和她母亲一直取得联系。大约6周前，加西亚还给她母亲买了一辆丰田车作为生日礼物。就在上周，加西亚还到医院为她母亲付了医药费，他是一个好丈夫。"

另一位邻居瑞达表示，"加西亚竭尽全力满足女方要求，他给她买了一辆车。每次从那个房间出来时，她穿着相当讲究，脸上看似从未出现过紧张表情。拐角处，就是一个警局，她随时可以报警，但却没有这么做。""凭我当多年校车司机的经验，可以识别出一个小孩在家里感到快乐与否，而她是快乐的。"

23日，加西亚的律师佛斯柯称，自己的当事人和这名女性是夫妻，贾西亚像对待女王一样对待她，并说女方是因为婚姻问题才编造指控。