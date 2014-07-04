英国曾计划训练并武装10万叙利亚叛军

哈通社阿斯塔纳电，据BBC《新闻之夜》节目披露，英国政府曾计划训练和武装10万名叙利亚叛军，以击败阿萨德总统。

这一秘密计划是在两年前由当时英国的最高军事官员大卫•里查德将军提出的。 英国首相和英国国家安全委员会以及美国官员，都对该计划进行过考虑，但最终觉得风险太大而被搁置。 英国政府没有对这一揭示作出评论。 现已被封为勋爵的里查德将军认为，他的建议可以阻止叙利亚的流血冲突。 当时叙利亚反叛力量正在与效忠于阿萨德总统的军队作战。 英国政府的消息来源称，首相卡梅伦和司法大臣多米尼克•格里夫都对这一建议进行了考虑，该计划还被送交英国国家安全委员会考虑。 华盛顿的资深官员和美国最高军事指挥官，包括参谋长联席会议主席马丁•登普西上将都对这一计划进行过研究。 尽管当时该计划被认为过于激进，但美国总统奥巴马上周表示，他正在要求国会批准，拨款五亿美元资助训练叙利亚的反叛力量。 了解内情的消息人士告诉BBC《新闻之夜》节目，当时担任英国国防总参谋长的里查德勋爵曾警告英国政府，要快速结束叙利亚内战只有两条路：要么让阿萨德总统赢，要么击败他。 由于英国政府部长保证不向叙利亚派兵，曾任北约在阿富汗的指挥官的里查德勋爵建议，在土耳其和约旦的基地大规模筛选和培训叙利亚反政府武装。 整个计划将持续一年，但这段时间可以让叙利亚反对派在海外组建一个流亡政府。 一旦这支叙利亚叛军准备就绪，就可以在西方和海湾盟国的战机掩护下向大马士革进军。 尽管该计划在当时被搁置在一旁，但后来有证据显示叙利亚使用化学武器时，有人又劝说卡梅伦首相考虑对叙利亚采取军事行动。 不过，英国议会在去年8月投票，否决了对叙利亚采取直接军事干预的提案。